BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Fernando Santos sözleri! "Mazeret üretmeye başladı"
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keskin, "Fernando Santos ilk geldiğinde çok güzel şeyler söyledi. Bugün gelinen noktada Pendik mağlubiyeti ve Adana Demirspor beraberliği var. İyi mazeret üreten iyi iş üretemez. O, mazeret üretmeye başladı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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