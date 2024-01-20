Erman Toroğlu Ante Rebic ile Halil Akbunar'ın pozisyonunu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Pendikspor - Beşiktaş maçını yorumladı. Toroğlu, Ante Rebic ile Halil Akbunar arasında yaşanan pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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