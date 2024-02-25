BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Feyyaz Uçar açıkladı! "Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesi..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele ardından siyah-beyazlı ekipte Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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