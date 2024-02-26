O isimden flaş yorum! "Beşiktaş skoru alıyor ama oyunu alamıyor"
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Derbi öncesi çıktığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçen Kara Kartal, dev maç öncesi moral depoladı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş takımı ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. İşte o sözler...
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