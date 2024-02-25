Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Oynaması gerektiği gibi oynadı"
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı ve siyah-beyazlı takım ilk yarısı 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise mücadelenin ilk 45 dakikasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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