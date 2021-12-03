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Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye Kupası çok önemli. Kazanan, UEFA'ya direkt gidiyor. Beşiktaş ve diğer takımlar için çok önem arz ediyor. Kazanmak için gidiyoruz, iyi hazırlandık. Sinerjiyi daha iyi yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi bir maç olacak." dedi. | Son dakika Beşiktai haberleri (BJK spor haberi)
03.12.2021
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