BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'yi böyle savundu! "Kadroyu o kurmadı"
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin tercihleri tartışıldı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Karaveli'yi savundu. Kelleci, "Önder hocanın kalması gerektiğini düşünüyorum. Finansal açıdan sorun var. Önder hoca genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor. Böyle bir sezonda genç oyuncular denenmeyecekse şampiyonluk yarışında olduğun sezon hiç deneyemezsin. Kadroyu Önder Karaveli kurmadı. Alınan isimlerin yerine belki de başka isimler aldıracaktı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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