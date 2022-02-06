BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli eleştirisi! "Papazlarla başla"
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi. Toroğlu, "Ben olsam bu maça papazlarla başlar sonra gençlerle devam ederdim. Bu baskıyı gençler kaldıramaz. Sen önce bu maçı al. Hemen gençlerle oynama. Neticeyi aldıktan sonra gençlerle oyna." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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