BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Aboubakar - Larin benzetmesi! "Beşiktaş için sorun"
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz biterken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu oyuna girmeyi bekleyen Cyle Larin hakkında konuştu. Toroğlu, "Larin, Beşiktaş için geçen sezondan beri sorun. İyi futbolcu ama Larin faydasını sahada gösteriyor. Aldığı paranın yükselmesini istiyor. Biraz kırgın. Bu futbolcuları oynatacaksanız parayı vermeniz gerekir. Aboubakar'ı yolladınız. Aboubakar yerine ne aldıysanız tutmadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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