BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş maçındaki hakemi bu ifadelerle eleştirdi! "Kararları VAR verdi"
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra yapılan en büyük tartışma hakemlerin kararları oldu. Siyah beyazlı ekip maç içerisinde iki penaltı beklemişti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, hakemi bu sözlerle eleştirdi. Şahinoğlu, "Tartışılan 2 pozisyon var. Özellikle ikinci pozisyonda net penaltı var. Abdülkadir Bitigen 2 pozisyonda da VAR'a çağrılmadı. İkisine de VAR hakemi karar verdi. Zaten son 20 dakikada hakem de otokontrolünü kaybetti. Bu durum sahadaki gerginliği de arttırdı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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