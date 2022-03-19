BEŞİKTAŞ HATAYSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş Hatayspor CANLI İZLE | Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda olmak isteyen Beşiktaş ve Hatayspor'da tek düşünce mutlak galibiyet. Zorlu mücadele öncesi iki takım arasında 1 puan bulunuyor. Müsabaka 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını CANLI izle...
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