BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! "Beğenmedikleri golcü..."
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2 gol bulan Michy Batshuayi hakkında konuştu. Toroğlu, "Pozisyona giren oyuncuya bir şey demem. Kaçırabilir ama pozisyona giriyor. Gol kaçabilir ama beğenmedikleri Batshuayi kaç gol attı? Gol krallığına gidiyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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