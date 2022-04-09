BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri! "Çalışmadıkları belliydi"
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçı 4-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtan sonra Beşiktaş'ın sezon başındaki performansı ile şu anki performansını kıyasladı. Toroğlu, "Sergen varken de Sergen gittikten sonra da oyuncular 'Biraz daha çalışalım.' diyorlardı. Kendileri söylüyordu. Şimdi ise farklı konuşuyorlar. O dönem çalışmadıkları belliydi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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