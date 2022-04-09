BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE | Kartal'ın ilk 11'i belli oldu! Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş Alanyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takım da Avrupa vizesi almak istiyor. Kara Kartal, Alanyspor'a karşı sahaya Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi ilk 11'i ile çıkacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını CANLI izle...
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