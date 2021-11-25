BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Toparlayacak ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de kötü gidişatına devam eden Beşiktaş çıkış arıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi. Türk, "Beşiktaş toparlanır ama buradan çıkartacak kişi Sergen hoca. Sergen hocanın içinde var ama futbolcuların içinde var mı bu durum. Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira gibi oyuncuların toparlanması lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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