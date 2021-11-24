BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta düşüşün nedenini açıkladı! "Geçen sezondan beri..."

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax karşısında 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, siyah beyazlı ekibin kötü gidişatını değerlendirdi. Kelleci, "Beşiktaş çok iyi bir a senaryosu ile geçen sezon şampiyon oldu ama bu sezon bu senaryoyu oynayamıyor ve başka senaryosu yok. B planı eksik. Farklı oyun tiplerini de oynayabilecek bir takım aslında." dedi. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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