24 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta düşüşün nedenini açıkladı! "Geçen sezondan beri..."
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax karşısında 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, siyah beyazlı ekibin kötü gidişatını değerlendirdi. Kelleci, "Beşiktaş çok iyi bir a senaryosu ile geçen sezon şampiyon oldu ama bu sezon bu senaryoyu oynayamıyor ve başka senaryosu yok. B planı eksik. Farklı oyun tiplerini de oynayabilecek bir takım aslında." dedi. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Usta yorumcudan o isme övgü! "Beşiktaş'ın en büyük kazancı..."
- Feghouli'den derbi sözleri! "10 kere oynasak 9'unu kazanırdık"
- Pelkas Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Ülkeme dönmek hoş"
- Feghouli'den Marsilya Maçı Öncesi Fenerbahçe Derbisi Açıklaması / A Spor
- Ajax maçı öncesi flaş sözler! "Beraberliğe oynayabilirler"
- Dikkat çeken Halil sözleri: Net bir santrfor değil
- Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok"
- Pelkas Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Ülkeme dönmek hoş"
- Pereira'dan Olympiakos maçı öncesi açıklamalar! "Birçok sistemi deniyoruz"
Daha Fazla Gör
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri