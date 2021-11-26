BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Sergen Yalçın yorumu! "Beşiktaş'a hoca olmaz"

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Şamypiyonlar Ligi'nde ise 1-0 öne geçmesine karşın Ajax'a 2-1 boyun eğmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, siyah-beyazlıları değerlendirdi. Uluç, "Ajax maçını satan adam Cyle Larin'di. 5 kişi değiştirdi, değiştirmediği tek adam Larin. Sergen gibi bir gol adamı, bu takım niye gol atamıyor diye düşünmüyorsa, o adamdan Beşiktaş'a hoca olmaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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