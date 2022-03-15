BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşitkaş'ta derbi mağlubiyetinin 3 sebebi!
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbinin faturası ise 3 kısımdan oluştu. A Spor yorumcusu Güven Taner mağlubiyetin sebeplerini ortaya çıkardı. Taner, "Beşiktaş'ın yenilgisinde Önder Karaveli'nin hataları, oyuncuların hataları ve hakem hatalarının yansıması var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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