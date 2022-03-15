BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile yola devam edilecek mi? Farke detayı!
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-1 kaybetmenin dışında kötü oyunu ile eleştirilere maruz kalan Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Önder Karaveli'de. Derbide yaptığı tercihler ile yoğun tepkiler alan Karaveli'nin koltuğu sallantıda. Beşiktaş'ta yönetim kurulu yeni teknik direktör için toplantı gerçekleştirdi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Daniel Farke ile Ceyhun Kazancı'nın görüştüğünü belirtti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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