BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta o ismin eksikliği vurguladı! "Oyun aklı gerekiyor"
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanından 3-2'lik skorla galibiyet aldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi. Kapsal, "Beşiktaş'ın galibiyeti iyiydi ama saha içi organizasyonunda sıkıntı var. Oyunu kurma anlamında Pjanic aranıyor. Beşiktaş'ın ikincilik hedefi varsa Pjanic'in oyun aklı gerekiyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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