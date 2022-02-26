BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Önder Karaveli iddiası! "Kupayı alırsa..."
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile eşleşen Beşiktaş'ta hedef şampiyonluk. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, teknik direktör Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Beşiktaşlı yetkililerle yaptığım görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bir durum bu. Eğer Önder Karaveli Türkiye Kupası'nı kazanırsa Beşiktaş taraftarı harcatmaz. Ancak yöneticiler Önder hocaya 'Hocam kupayı al ve kal.' demiş olabilirler. "dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Karaveli ile yeni sözleşme! "Kupayı alırsa..." 26 Şubat 2022 | 12:00
04:03
Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." 26 Şubat 2022 | 12:00
02:20
Beşiktaş'ın 11'i nasıl olacak? "Bir sürpriz gelebilir" 26 Şubat 2022 | 12:00
04:18
Beşiktaş kafilesi Sivas'ta! Kocadağ ve Avşar'dan son açıklamalar... 25 Şubat 2022 | 12:00
01:04
Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı! 25 Şubat 2022 | 12:00
02:44
Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu! 24 Şubat 2022 | 12:00
01:43
Beşiktaşlı isme şok sözler! "Kabul edilemez" 24 Şubat 2022 | 12:00
00:44
Flaş sözler! "Önder Karaveli'nin yeri Norveç Ligi" 23 Şubat 2022 | 12:00