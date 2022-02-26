BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Rachid Ghezzal yorumu! "Pjanic olmadığında..."
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanından 3-2'lik skorla galibiyet aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın dalgalı performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Ghezzal, Pjanic olduğunda içeriye girmiyor. Olmadığı zaman da içeriye giriyor. Attığı gol ve yaptığı işler ortada. Beşiktaşlı oyuncuların onunla topu buluşturması lazım. Her şeyiyle değişik bir oyuncu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Toroğlu'dan Ghezzal yorumu! "Pjanic olmadığında..." 26 Şubat 2022 | 12:00
00:51
Beşiktaş'ta o ismin eksikliği vurguladı! "Oyun aklı gerekiyor" 26 Şubat 2022 | 12:00
01:17
Karaveli ile yeni sözleşme! "Kupayı alırsa..." 26 Şubat 2022 | 12:00
04:03
Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." 26 Şubat 2022 | 12:00
02:20
Beşiktaş'ın 11'i nasıl olacak? "Bir sürpriz gelebilir" 26 Şubat 2022 | 12:00
04:18
Beşiktaş kafilesi Sivas'ta! Kocadağ ve Avşar'dan son açıklamalar... 25 Şubat 2022 | 12:00
01:04
Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı! 25 Şubat 2022 | 12:00
02:44
Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu! 24 Şubat 2022 | 12:00