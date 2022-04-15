BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Batshuayi operasyonu! Bonservis...
Süper Lig'de gol krallığı yarışını bırakmayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, son dönemde çıkışa geçti. Beşiktaş, attığı gollerle tartışmalara nokta koyan golcü oyuncunun bonservisini almayı düşünüyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları açıkladı. Dikme, "Beşiktaş son dönemdeki performansından ötürü Batshuayi'nin bonservisini almayı düşünüyor ancak ortada bir sorun var. Chelsea'nin satışı söz konusu. Batshuayi'nin menajeri ve Chelsea yetkilileri bunu söylüyor. Gelecekteki durum belli olmadığı için bir soru işareti var ama Beşiktaşlı yetkililerin golcü oyuncuyu takımda tutabilirler." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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