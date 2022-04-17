GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Kara Kartal'ın muhtemel 11'i!
Giresunspor Beşiktaş maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı ekip Giresun deplasmanında kazanarak UEFA Konferans Ligi'ne katılmak istiyor. Ev sahibi ise ligde 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmanın peşinde. Kartal'ın bu maçta sahaya Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...
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