BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosunu o sözlerle değerlendirdi "Sezonu kurtarmaya yönelik..."

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacak. Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, istediği verimi alamadı. Özellikle sakalıklarla boğuşan siyah beyazlı ekip, bu sezon Avrupa'da ilk 3 maçta puan alamadı. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaş'ın kadrosunu değerlendirdi. Aslan, "Avrupa'da kupa almak Türk takımları almak hayal. Beşiktaş'ın kurduğu kadro, bu sezonu kurtarmaya yönelik bir kadro. Üst düzey kiralık oyuncular kadroya katıldı. Pjanic ve Batshuayi. Diğer taraftan Teixeira da alındı. Bir harman var ama sezonu kurtarmaya yönelik bir durum bu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL