BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı!
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesinde Kara Kartal'ı taşıması gereken özel uçak hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda kalan siyah beyazlı ekip hakkında son bilgileri aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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