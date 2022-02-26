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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı 11'i nasıl olacak? "Bir sürpriz gelebilir"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, siyah-beyazlıların son durumunu değerlendirdi. Muhtemel 11'i açıklayan Şahinoğlu, "Bir sürpriz gelebilir" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

26 Şubat 2022 | 09:23
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