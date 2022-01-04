BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş takviye yapacak mı? O ismi işaret etti!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine dikildi. Yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerden beklentisini alamayan siyah beyazlı ekip transfer 1-2 transferle ocak ayını kapatabilir. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu takviye yapılabilecek bölgeleri işaret etti. Şahinoğlu, "Kimse devre arasında transfer içerisinde olmasın. 1-2 transfer yapılabilir. İlk düşünce hücum bölgesi olacak. Savunma bölgesine transfer yapılması için 5 oyuncudan birinin gitmesi gerekiyor. Birisi giderse yerine Kaan Ayhan kiralık olarak alınabilir. Hücum tarafında da Batshuayi bekleneni veremedi ve yönetim o bölgeye isim bakıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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