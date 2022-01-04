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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Süper Kupa öncesi Corona krizi! "Sayılar artabilir"

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finali Katar'da oynanacak. Maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncular 3 günlük izinden ağır hasarlı döndü. Bu izin sürecinde Beşiktaşlı oyuncuları Corona vurdu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu son durumu anlattı. Şahinoğlu, "Yerli oyuncuların büyük bir bölümü yok. Sakatlıklarla beraber Beşiktaş'ta 8-9 eksik var. Bu sabah test sonuçları çıkacak ve Covid-19 virüsünü kapmış oyuncu sayısı artabilir. 6 futbolcunun şikayetleri aynı. Bu sayı artarsa kadro nasıl kurulacak, belli değil. Önder Karaveli orta sahada Türk oyuncu kullanamayacak çünkü şikayetleri var. Bu durumda Kenan Karaman orta sahaya çekilebilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
04.01.2022
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