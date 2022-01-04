BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile devam edilecek mi? "Beşiktaş'ı daha iyi bilen yok"

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin geleceği tam olarak belli değil. Süper Kupa Fianli'nde alınacak sonuca göre hareket etmesi beklenen yönetimin galibiyet alınması durumunda Karaveli ile yola devam etmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu durumu sert sözlerle değerlendirdi. Uluç, "Türk futbolunu bilen hoca bakılıyor. Önder Karaveli bilmiyor mu? Önder Karaveli Beşiktaş'ın kendisi. Kanatları çıkıp kartal gibi uçsa şaşırmam. Kriter olarak bunları yazıyorsun ama önündeki Önder hocaya burun kıvırıyorsun." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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