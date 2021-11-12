BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş eski yıldızı Talisca'ya kavuşacak mı? "Pjanic ile oynarsa..."

Beşiktaş devre arasında hücum hattına transfer yapmak istiyor. Al Nassr'da forma giyen eski futbolcusu Anderson Talisca'yı isteyen siyah beyazlı kulüp, transfer için fırsat bekliyor. Takımında mali anlamda sorunlar yaşayan Brezilyalı yıldız, Al Nassr'dan ayrılabilir. A Spor yorumcusu Taner Karaman, durumu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş'tan ayrılan Talisca gelecekse tamam. Şu anki performansı nedir bilmiyoruz. Talisca kendine ne kadar baktı bu önemli. Mesela Souza hazır geldi. Pjanic ve Talisca beraber oynarsa Beşiktaş kreatif anlamda çıkışa geçecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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