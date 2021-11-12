12 Kasım 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta gözler iç transferde! Larin ve Vida ile anlaşma sağlanacak mı?
Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği sürüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla anlaşmak isteyen Beşiktaş, istediği yolu katedemedi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, özellikle Larin ve Vida ile uzlaşamayan siyah beyazlı ekibi değerlendirdi. Karaman, "Larin geçen sezon da pazarlık masasına oturmuştu. Menajeri yönetim için serzenişlerde bulunmuştu. Vida kısmında ise yüksek maliyet bir problemdi. Beşiktaş bu dakikadan sonra Vida'nın yerine alternatif bakıyordur. Vida da bu paraları bulamaz her yerde." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.11.2021
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