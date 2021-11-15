15 Kasım 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın rotasyona gidiyor! Alex Teixeira kenara Can Bozdoğan sahaya...
Sergen Yalçın ilk 11'de değişikliklere gidiyor. Sakatlık dönemleri geçiren Beşiktaş'ta ilk 11 şekillenmeye başlıyor. Yıldız oyuncu Alex Teixeira'nın beklenen performansı verememesinden dolayı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kenara alması bekleniyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, konuyu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Şahinoğlu, "Teixeria pandemiden dolayı Çin'de 9 ay forma giyemedi ve Beşiktaş'a geldiğinde eski formuna dönmesi için 1,5 ay süre verildi. Ama bu süreçte sakatlıklar yaşadı. Teixeira gözden düşmüş durumda. Alex'in kanatta oynama ihtimali de bulunmuyor. Çünkü Sergen hoca Larin ve Ghezzal ikilisini bozmak istemiyor. Alex'in yerine Can Bozdoğan oynayacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.11.2021
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