BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş beklentiyi karşılayamıyor! "Maçtan fazlasını kaybedebilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Sporting deplasmanına çıkacak. Ligde de işleri iyi gitmeyen siyah beyazlı ekipte sakatlıklar büyük sorun yaratıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaş'ın formunu değerlendirdi. Uluç, "11 puan bekliyordum ama yaşanan sakatlıklar durumu değiştirdi. 2-0 kaybedilen Ajax maçına başka bir takım çıktı. Bundan sonra Beşiktaş'ın lige dönmesi gerekiyor. Beşiktaş en kötü ihtimalle Trabzonspor'la berabere kalır ama kaybederse maçtan fazlasını kaybeder." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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