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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ta sakatlıkların sebebi! "Ajax maçı öncesinde..."

Beşiktaş'ta sakatlıklar can yakmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçınca Beşiktaş, Sporting deplasmanına çıkacak. Sakatlıklarla başı belada olan siyah beyazlı ekipte ilk 11 net değil. Ancak eksiklere ve ilk 3 maçta puan alamamasına rağmen Sergen Yalçın elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sporting maçı öncesi Beşiktaş'ın son durumunu aktardı. Dikme, "N'Koudou, Trabzonspor maçında dönebilir. Pjanic Trabzonspor maçında dönecek. Batshuayi milli aradan sonra dönecek. Rosier de milli aradan sonra dönebilir. Çok fazla adale sakatlığı oldu. Bunun en büyük sebebi antrenmanlar. Antrenör Stefano'nun yaptığı yüklemeler ile ilgili problemler var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
01.11.2021
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