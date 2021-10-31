BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..."

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanında kaybeden Beşiktaş'ta beklentileri karşılanmıyor. Sezon başında orta saha ve hücum hattına yıldız isimler alan siyah beyazlı ekip, savunmaya beklenen takviyeleri yapmadı. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Beşiktaş'ın savunma hattını değerlendirdi. Beşer, "Beşiktaş'ın kadrosu ligin üstünde ama savunması öyle görünmüyor. Özellikle stoperlere baktığımız zaman Montero'yu tercih etti Sergen hoca. Oyun tarzı olarak Sergen hocaya da uygun ama futbolcuların asli görevleri de vardır. Stoper için topu iyi kullanmak önemlidir ama iyi savunma yapmak daha önemlidir. Beşiktaş savunma hattı itibarıyla eksik ve sakatlardan ötürü de tam değildi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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