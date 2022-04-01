BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Antrenman süreleri düştü! Dikkat çeken Valerien Ismael detayı
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu müsabaka öncesinde Beşiktaş, milli arada Valerien Ismael'i takımın başına getirmişti. Fransız çalıştırıcının yaptırdığı antrenmanlar ise merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismael'in antrenmanları hakkındaki o detayı verdi. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ta yapılan antrenmanlar genelde 1.5 saat sürüyordu. Futbolcular Valerien Ismael ile 1 saat antrenman yapıyorlar ve bu onlara yetiyor. Hoca adeta futbolcuların pestilini çıkartıyor. Yoğun bir idman temposu ile çalışıyorlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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