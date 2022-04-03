Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi Trabzon'da! Mesut Urgancılar'dan derbi yorumu
Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kaldığı otele geldi. Genel sekreter Mesut Urgancılar da A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...
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