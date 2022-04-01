BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Valerien Ismael değerlendirmesi! "Sürpriz yapabilir"
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal'ın teknik direktörü Valerien Ismael'in oynatacağı oyun merak konusu. Fransız çalıştırıcı takımı ile ilk kez sahada olacak. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismael'i değerlendirdi. Şahinoğlu, "3-4-3 bekliyoruz ama farklı bir şeyler de çıkabilir. Farklı bir dokunuş olacaktır oyunculara. Mesela Sergen Yalçın, Atiba'yı 6 numaradan 8 numaraya çevirdi. Önder Karaveli ise Pjanic'i 8'de 6'ya çekti. Trabzonspor'a karşı bir sürpriz yapabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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