BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ın son durumu! İşte o değişiklik
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak. Maçtan önce Beşiktaş cephesindeki son durumu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaş'taki o değişiklikler hakkında bilgi verdi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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