BEŞİKTAŞ - GALATASARAY HABERLERİ | O isimden flaş iddia! "Gedson transferindeki belgeler elimde"
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. Başkan Burak Elmas, Gedson için "Önceliğimiz değildi" demişti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen flaş bir iddia ortaya koydu. Tüzemen, "Birlikte okuyan Beşiktaşlı ve Galatasaraylı yöneticiler görüşme gerçekleştirdi. Galatasaraylı yönetici arkadaşı olan Beşiktaşlı yöneticiye Gedson ile ilgileniyor musunuz diyor. Beşiktaşlı yönetici ilgimiz yok diyor ama transfer bitiyor. Bu konuşma 15 gün önce gerçekleşti." dedi. | Beşiktaş - Galatasaray haberleri ( BJK - GS spor haberi )
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