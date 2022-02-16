Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor' Başkanı Murat Sancak'a sert sözlerle cevap verdi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasından sonra basının karşısına geçen Başkan Çebi, Murat Sancak'n açıklamalarına cevap verdi. Çebi, "Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi üzdü. Bu iki camia dostlukları yaşamış camialardır. Maçtan 1 gün önce sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ortalık karıştırıldı. Kafalarında bir sorun varsa sayın başkan benimle paylaşabilir. Bize yapılan bu yanlışlara cevap vermek görevimiz. Sanki bir şeyler kurgulandı gibi hissettim. Sayın başkan ile protokolde beraber maç izliyoruz. Birdenbire televizyonu önümüzde kırması ne kadar doğru? Bu tepkiyi gösterirseniz taraftarınız da bize tepki gösterir. Bu hareketlerden dolayı üzüntü duyuyorum." dedi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a sitem!
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olmuştu. Maçın oynandığı esnada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak protokol tribününde hakemlere karşı çok sert tepkilerde bulunmuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili açıklama yaptı. Çebi, "Adana Demirspor deplasmanında yaşadığımız olaylar bizi üzdü. Bu iki camia dostlukları yaşamış camialardır. Maçtan 1 gün önce sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ortalık karıştırıldı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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