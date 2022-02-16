BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak ve Şenol Güneş açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Şenol Güneş ile ilgili yaptığı "Gelecek sezon Beşiktaş'ın başında." açıklamasına karşı yanıt verdi. Çebi, "Ben Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine de böyle bir görev vermedim. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda sayın başkanın konuşması hoş olmadı. Şenol Güneş bizim için bir değerdir ancak biz hep Önder Karaveli'nin hocamız olduğunu söylüyoruz. Murat Sancak neden böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Şenol hoca ile bir kelime bile konuşulmadı. Benim hocam var ve yola devam edeceğim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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