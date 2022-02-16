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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması!

Süper Lig'de 4 büyüklerden Beşiktaş yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı üzerinden yapılan anlaşmada Vodafone'dan sponsorluk desteği gelecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısında konuştu. Çebi, "Kadın futbol takımı idarecilerimize söyledim, öyle her maç 5-6 gol atıp karşı tarafı rencide etmeyelim dedim. 2-3 gol de yeter." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

16 Şubat 2022 | 02:10
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