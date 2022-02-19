BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert sözler! "Eksiklere sığınmasın"
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı ve 0-0'lık eşitlik bozulmadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş bu Altay'ı yenemiyorsa hikaye. Beşiktaş eksiklere sığınmasın. Bana eksikleri saymayın. Çok kötü futbol. Çok kötü iki takım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert sözler! "Eksiklere sığınmasın" 19 Şubat 2022 | 12:00
03:09
Dolmabahçe'de son durum! O isimler kadroda yok 19 Şubat 2022 | 12:00
03:28
Pasquale açıklandı! İşte G.Saray'ın yeni yapılanması... 17 Şubat 2022 | 12:00
01:05
Ersin ve Rıdvan sezon sonu yolcu! 17 Şubat 2022 | 12:00
02:35
Çebi'den Sancak ve Güneş açıklaması! 16 Şubat 2022 | 12:00
04:00
Çebi'den Sancak'a sitem! 16 Şubat 2022 | 12:00
11:18
Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması! 16 Şubat 2022 | 12:00
02:27
Karaveli'yi böyle savundu! "Kadroyu o kurmadı" 15 Şubat 2022 | 12:00