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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ile Cyle Larin arasında güldüren transfer diyaloğu

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kanadalı futbolcu Cyle Larin arasındaki transfer sohbeti keyifli anlara sahne oldu.
28.10.2021
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