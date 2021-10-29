BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sakatlar yine can sıkıyor!

Beşiktaş'ta sakatlıklar yine baş gösterdi. Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta 4 isim İstanbul'da bırakıldı. Josef De Souza, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou, Hatayspor maçının kadrosuna sakatlıkları gereği alınmadı. Son dönemde gösterdiği kötü performanstan ötürü eleştirilen N'Sakala ise forumsuzluğundan ötürü kadroya dahil edilmedi. Sakat oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Sporting deplasmanına yetişme ihtimalleri bulunuyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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