BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri!

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim ile kıyaslanmalarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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