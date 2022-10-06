BEŞİKTAŞ HABERİ: Yılmaz Vural'dan flaş Tayyip Talha Sanuç sözleri!
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vural, "Tayyip Talha Adana Demirspor'da benim talebemdi. O zamandan beri bu çocuğun bir çıkış yapacağı belliydi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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