SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi. Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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